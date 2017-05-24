Олександрійців запрошують на велопробіг

З нагоди Дня міста в Олександрії, 28 травня, у неділю відбудеться велопробіг. Цей захід вже став традиційним, адже цього року він втретє буде проводитися в нашому місті.

Реєстрація учасників буде проходити з 08:30 до 09:30 біля магазину “XL”, що по проспекту Соборному (райпобут). Старт велопробігу – о 10:00. Маршрут, яким прослідують учасники велопробігу починається від магазину “XL” та до пл. Соборної.

Як зазначають організатори, на учасників чекає цікава конкурсно-розважальна програма з призами. Захід проводить організація ОРО ВФСТ “Колос” АПК України при підтримці ТОВ “УкрАгроКом” та депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.