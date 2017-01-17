20-22 січня Льотна академія Національного авіаційного університету запрошує всю українську ІТ-спільноту до участі у міжнародному хакатоні (змаганні з розробки комп’ютерних ігор) Global Game Jam, Одного з найбільших міжнародних хакатонів, що був заснований у м.Сан-Франциско (США) та з 2008 року охопив вже 97 країн світу. Про це повідомляється на сайті університету.

На початку хакатону буде оголошена тема, відповідно до якої за наступні 48 годин необхідно розробити гру.

Минулого року хакатон зібрав 37000 учасників, які створили 6866 ігор, серед яких була і Україна. Вперше у стінах Кіровоградської льотної академії НАУ зібрались 78 представників Києва, Харкова, Кіровограда, Вінниці, Одеси, Запоріжжя та інших міст, які створили 14 проектів.

Як і минулого року, єдиним місцем проведення хакатону в Україні є Льотна академія НАУ, як центр активного розвитку ІТ-технологій та впровадження інноваційних ідей у технічній галузі.

Організатори також обіцяють призи для учасників – власний проект, який згодом можна удосконалити та випустити на комерційній основі. А також український оргкомітет залучає компанії-спонсори, які нагороджують переможців цінними призами: комп’ютерними пристроями, літературою чи білетами на світові ІТ-конференції.

План проведення заходу:

20 січня 15:00-17:00 – відкриття хакатону, збір учасників, відеочати з іншими локаціями Global Game Jam з нашого чи суміжних годинникових поясів (ОАЕ, Польща, Норвегія, Литва, Молдова, Німеччина, Фінляндія), звернення центрального оргкомітету та партнерів проекту, оголошення теми для створення гри.

З 17.00 20 січня до 15.00 22 січня – робота над проектами.

22 січня з 15:00 – найбільш видовищна частина Global Game Jam. Учасники представляють свої готові проекти аудиторії та журі. Після презентації – нагородження переможців. Детальна інформація про хакатон на сайті http://www.ggj.org.ua/