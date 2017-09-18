Олександрійців запрошують стати акторами театру «Консенсус»

Театр малих форм «Консенсус» запрошує майбутніх акторів до Олександрійського районного будинку культури 20.09.2017 року на 16:00.

Якщо ти зараз переглядаєш це і

 твоє почуття гумору краще ніж у твого вчителя/викладача

 ти – гіперактивна людина

 хотів би спробувати відчути себе актором

 відкрити себе нового

 навчитися краще володіти своїми емоціями

 хочеш грати на сцені, зніматись у кіно або стати харизматичнішим

то це твій шанс прийти і проявити себе на сцені.

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Додаткова інформація за телефоном 0954842673 (Олександр).