Олександрійців запрошують стати акторами театру «Консенсус»

Театр малих форм «Консенсус» запрошує майбутніх акторів до Олександрійського районного будинку культури 20.09.2017 року на 16:00.
Якщо ти зараз переглядаєш це і
твоє почуття гумору краще ніж у твого вчителя/викладача
ти – гіперактивна людина
хотів би спробувати відчути себе актором
відкрити себе нового
навчитися краще володіти своїми емоціями
хочеш грати на сцені, зніматись у кіно або стати харизматичнішим
то це твій шанс прийти і проявити себе на сцені.
ВХІД ВІЛЬНИЙ
Додаткова інформація за телефоном 0954842673 (Олександр).