Олександрійців запрошують у цікаву культурно-освітню подорож за кордон з 1 по 8 травня

З 1 по 8 травня 2019 року всі охочі мають змогу насолодитися культурно-освітньою поїздкою за кордон.

Учасники подорожі відвідають Словенію, Італію, Австрію, Хорватію, Угорщину з метою соціально-особистісного розвитку, інтеграції українців у європейський соціокультурний простір, формування соціальної мобільності, розширення світогляду тощо.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради

Крім цього мандрівники відвідають тренінг з розвитку навичок ефективного спілкування й лідерства, вивчатимуть культурно-історичну спадщину та відвідають національні парки.

Для реєстрації та за більш детальною інформацією звертайтеся до організатора поїздки по- громадська організація “Відкритий світ молоді” за телефонами: 044-453-73-43, 067-449-13-41, 097-718-17-67, 050-334-4092, 050-311-32-80.