Олександрійців запрошують відвідати найкрутіший цирк країни “SHEKERA”

Лише три дні – з 30 березня по 1 квітня свою циркову програму олександрійцям представить цирк “SHEKERA”.

“А ви готові сісти на корабель, який захватять справжнісінькі пірати?

Готові побачити величезного восьминога з шестиметровими щупальцями, а потім потрапити у підводне царство та познайомитися з його неймовірними мешканцями? Якщо так, тоді вам до цирку на воді «Shekera».

Тільки у новій програмі «Монстри та пірати» ви зможете побачити, як пірати-батутисти захоплять корабель та відправлять його у морські глибини.

Разом з екіпажем піратської шхуни ви зустрінетеся з фокусниками та жонглерами, побачите, як повітряні гімнасти перетворяться на неонових рибок, поринете у чарівний світ підводного царства.

На глядачів чекає справжня підводна феєрія, фаер-шоу, неймовірні молнії Мега Тесла-шоу та неонове різнобарв’я. Стережіться, у програмі «Монстри та пірати» ховається величезна медуза з двометровими щупальцями-молніями.

Ми чекаємо на зустріч з Вами у Вашому місті! Поспішайте побачити самі, або сотні разів почуєте від тих, хто бачив…”.

Придбати білети на шоу можна в Центральній каса цирку — біля стадіону «Ніка», з 9.00 до 20.00;

Телефони для довідок: +38(066) 700-70-55; +38(068) 700-70-55.