В рамках відзначення Дня соборності України 22 січня 2018 року о 10.00 усіх бажаючих запрошують до Олександрійського районного будинку культури на відкриття виставки художника-графіка, живописця із с. Добронадіївки, члена Національної спілки художників України Миколи Панасюка “Ожива в картині кожній світ прекрасний, світ художній”.

Для поціновувачів мистецтва буде представлено 18 робіт, що виконані в найрізноманітніших техніках: олівець, олія, акрил, гуаш, акварель та графіка.

Вхід вільний.