Олександрійців запрошують взяти участь у громадських слуханнях

Завтра, 4 квітня, в ПК «Світлопільський» о 17.00 годині відбудуться громадські слухання, на яких буде розглянуте питання щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському автотранспорті міста.

Нагадаємо, що відповідне звернення на ім’я міського голови Степана Цапюка було надіслано ще 21 березня за підписом голови ГО “Думка громади Олександрії” Олександра Кіяшка.

Активіст просить міську владу звернути увагу на незадоволення та обурення мешканців Олександрії щодо питання підвищення тарифів на проїзд у міському автобусному транспорті. У зв’язку з цим, громадська організація й звернулася з проханням скликати громадські слухання та прийняти відповідне рішення щодо доцільності такого підвищення тарифів.