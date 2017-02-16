До дня народження Тараса Шевченка громадська організація «Ukrainians» ініціює флешмоб «GlobalShevchenko». Про це повідомляється на сайті Global Ukraine News. За умовами акції потрібно зробити селфі на фоні пам’ятника Шевченку у вашому місті та розмістити його на офіційній сторінці флешмобу в Фейсбук з хештегом #GlobalShevchenko та назвою міста та країни. Зробити це можна з 10 лютого по 8 березня.

Мета флешмобу — вшанувати пам’ять великого Кобзаря, показавши пам’ятники, що встановлені по всьому світу та Україні, а також популяризувати українську літературу.

Окрім цього, організатори запропонували вийти до пам’ятників Кобзарю 9 березня о 16:00 за київським часом та зачитати вірш «В Казематі». Це буде одне з найбільших масових одночасних читань.

Нагадаємо, що загалом, в Україні та світі встановлено 1385 пам’ятників Кобзареві, з них 1256 — в Україні та 129 — за кордоном у 35 країнах. Це найбільша у світі кількість монументів, встановлених діячеві культури. В Україні найбільше пам’ятників встановлено на Прикарпатті.