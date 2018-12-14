Олександрійця, котрий здійснював незакону реалізацію пального, визнано винним

Як вже раніше повідомлялося, підприємця з Олександрії, який займався незаконною реалізацією пального, було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст 272 КК України та призначено покарання у виді штрафу.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт прокуратури в Кіровоградській області.

Нагадаємо, що у ході досудового розлідування правоохоронцями було встановлено, що газозаправний пункт діяв незаконно, без розроблення проектної документації на влаштування газового модуля та без затвердження її у встановленому законодавством порядку, та без наявності інших дозвільних документів.