Олександрійця обвинувачують у виготовлені, зберіганні та розповсюдженні наркотичних засобів та «психотропів»

1

У ході проведення обшуку помешкання підозрюваного працівники Олександрійського відділу поліції виявили та вилучили у мешканця Олександрії пістолет з набоями. Окрім цього – 11 пакетів із психотропною речовиною амфетамін, наркотичний засіб коноплю та опій ацетильований, які направили для проведення експертизи.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.

Читайте також:  Поліція Олександрії веде активну боротьбу с водіями, що паркуються у не встановлених місцях

Наразі відкрите кримінальне провадження щодо висунення обвинуваченому підозри щодо виявлених наркотичних засобів та зброї.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ