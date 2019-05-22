Олександрійця обвинувачують у виготовлені, зберіганні та розповсюдженні наркотичних засобів та «психотропів»

У ході проведення обшуку помешкання підозрюваного працівники Олександрійського відділу поліції виявили та вилучили у мешканця Олександрії пістолет з набоями. Окрім цього – 11 пакетів із психотропною речовиною амфетамін, наркотичний засіб коноплю та опій ацетильований, які направили для проведення експертизи.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції у Кіровоградській області.
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Наразі відкрите кримінальне провадження щодо висунення обвинуваченому підозри щодо виявлених наркотичних засобів та зброї.