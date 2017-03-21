Учора, 20 березня, в Олександрії чоловік отримав ножові поранення у живіт у результаті сварки зі знайомим. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на начальника Олександрійського відділу поліції Сергія Котигу.

Інцидент трапився учора, близько 22:00. Двоє знайомих, які перебували під дією алкоголю, почали з’ясовувати стосунки. Один з них вдарив свого опонента у живіт ножем. Потерпілого доставили до лікарні, де йому зробили операцію.

Поліція вестиме слідство по даній справі у рамках кримінального провадження передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – тяжке тілесне ушкодження. Законодавство передбачає для винного у вчиненні злочину покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до років.

На даний момент “товариша”, який вирішив з’ясовувати стосунки за допомогою ножа, не затримано, приймається рішення щодо запобіжного заходу. Життю потерпілого, який зараз знаходиться у реанімації під наглядом лікарів, нічого не загрожує.