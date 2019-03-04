Олександрійця, який через соцмережу закликав до насильницької зміни влади, засудили на 4,5 роки

У минулому році Олександрійський міськрайонний суд виніс вирок 57-річному жителю Олександрії за заклики до насильницької зміни та захоплення влади через мережу Інтернет «ВКонтакте», бувши адміністратором спільноти «Єлисаветград-Кіровоград-Новоросія».

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

Зараз же Кропивницький апеляційний суд залишив без розгляду апеляційну скаргу засудженого, не вважаючи законним пом’якшувати покарання.