Олександрійця забив до смерті товариш

Під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка, у ході якої один із чоловіків завдав тілесних ушкоджень товаришові, несумісних з життям. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

За попередньою інформацією, причиною сварки та бійки між двома чоловіками стала жінка. Від отриманих травм потерпілий помер.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, триває. За такі дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.