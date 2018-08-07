Олександрійця засудили за незаконне зберігання зброї

Олександрійський міськрайонний суд ухвалив вирок у вигляді позбавлення волі строком на три роки з іспитовим терміном в один рік стосовно чоловіка, який незаконно зберігав зброю.

Про це повідомляє голос Громади з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

У засудженого вилучили два гранатомети, шість оборонних гранат Ф-1, 64 патрони до АКМ, 25 патронів калібру 5, 45, три артилерійських снаряди до зенітних установок, десяток посилених патронів великого калібру до снайперських гвинтівок, 16 тротилових шашок, два десятки осколочних гранат із запалами до них та обріз куркової одноствольної мисливської рушниці моделі «ИЖ-К» 16 калібру з набоями.