Олександрійцям для проведення банківських операцій та зняття готівки не потрібен буде пін-код?

В мережі Інтернет з`явилася інформація, що ПриватБанк планує випустити термінали самообслуговування з підтримкою FaceID. А тому для проведення банківських операцій вводити PIN-код буде не обов’язково.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Корупція.

Дані термінали зможуть розпізнавати клієнтів банку по обличчю та рисам – за позицією вух і очей. Зачіска та її зміна не впливатиме на результат операції.

Перед користуванням такою послугою потрібно буде пройти відповідну авторизацію.

Нова технологія ще в процесі тестування й потрібна точність роботи камер у терміналах, адже замість клієнта вона може розпізнати людину, яка стоїть у черзі.