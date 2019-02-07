Олександрійцям для проведення банківських операцій та зняття готівки не потрібен буде пін-код?

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В мережі Інтернет з`явилася інформація, що ПриватБанк планує випустити термінали самообслуговування з підтримкою FaceID. А тому для проведення банківських операцій вводити PIN-код буде не обов’язково.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Корупція.

Дані термінали зможуть розпізнавати клієнтів банку по обличчю та рисам – за позицією вух і очей. Зачіска та її зміна не впливатиме на результат операції.

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Перед користуванням такою послугою потрібно буде пройти відповідну авторизацію.

Нова технологія ще в процесі тестування й потрібна точність роботи камер у терміналах, адже  замість клієнта вона може розпізнати людину, яка стоїть у черзі.

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