Олександрійцям доведеться значно більше сплачувати за воду

В наступному році ОКВП «Дніпро-Кіровоград» планує підвищити тарифи на послуги з водопостачання.

Про це зазначив гендиректор підприємства Р. Ілик вчора, 29 травня, під час громадських слухань, що відбулись в Олександрія.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Присутні були проінформовані про економічний стан водоканалу та фактори, які стали причинами майбутнього зростання тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення.

Сьогодні тариф становить 25,90 грн за 1 м3, запланована вартість послуги з підвищенням складатиме 37,47 грн за 1 м3.