Олександрійцям покажуть кінострічку, загальна вартість якої оцінюється майже в 48 мільйонів гривень

Кінострічки українського виробництва пропонують переглянути олександрійцям наприкінці лютого.

Так, повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеїтаблаєва, що став одним з переможців 8-го конкурсного відбору Держкіно, ПК “Світлопіслький” запрошує усіх бажаючих переглянути 24 лютого 2018 року. Відповідний проект рішення був опублікований на сайті Олександрійської міської ради вчора, 14 лютого.

Демонстрація фільму “Кіборги”, прем’єра якого відбулася в грудні 2017 року розпочнеться о 15 годині та триватиме до 20:30.

Фільм, загальною вартістю майже в 48 мільйонів гривень, розповідає історію одного двотижневого бойового чергування у вересні 2014 року. На сьогоднішній день “Кіборги” є абсолютним рекордсменом за зборами для українських фільмів.

Серед запропонованих фільмів також кінострічки українського виробництва: в пригодницькому стилі – “Сторожова застава” та комедія “Свінгери”.Переглянути зазначені кінофільми олександрійці матимуть змогу 23 лютого 2018 року з 17:00 до 22:30 години та 25 лютого 2018 року з 15:00 до 20:30 години у приміщенні Палацу культури «Світлопільський».