Олександрійцям про важливе: набрали чинності зміни щодо спостереження за виборчим процесом

Відтепер ЗУ «Про вибори Президента України», ЗУ «Про вибори народних депутатів України», ЗУ «Про місцеві вибори» доповнюються новими частинами такого змісту:

Офіційним спостерігачем не може бути:

1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт газети ВРУ «Голос України».

Також доповнення стосуються й вимог до офіційних спостерігачів від іноземних держав, а саме:

«Офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути:

1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».