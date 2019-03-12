Олександрійцям пропонують безкоштовно здобути запитувану та прибуткову професію

Електрогазозварник – одна із професій, що користується широким попитом на регіональному ринку праці. Більш того, потреба в робітниках цієї професії має тенденцію до зростання. На сьогодні роботодавці Кіровоградщини потребують 46 працівників, близько половини з представлених вакансій (21 одиниця) у Кропивницькому.

У сучасних умовах розвитку промисловості робота електрогазозварника – високовиробничий процес, який широко використовується при виготовленні металургійного, хімічного, ковальського, енергетичного обладнання, а також у машинобудівній та будівельній галузях.

Варто зазначити, що після закінчення навчання та отримання відповідного свідоцтва, значно розширюються можливості випускників щодо працевлаштування, оскільки підвищується їхня конкурентоспроможність на ринку праці, а кваліфікаційні якості – в більшій мірі відповідають вимогам роботодавця.

14 березня поточного року на базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості розпочнеться навчання безробітних громадян за професією «Електрогазозварник». Курс навчання триватиме 7,1 міс.

Також шукачі роботи мають змогу здобути професію «Електрогазозварник» у Центральноукраїнському ВПУ ім. М. Федоровського, де навчання розпочнеться 28 березня цього року. Курс навчання триватиме 6 місяців.

Умовами до направлення на навчання є:

повна загальна середня або професійно-технічна освіта;

повноліття (не менше 18 років);

медична довідка з допуском до професії.

Якщо вас зацікавила інформація, за більш детальною інформацією про професію звертайтеся до базових центрів зайнятості.