Кіровоградський обласний центр зайнятості запрошує до перегляду розважально-освітнього cеріалу «Пошук роботи». Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила прес-служба відомства.

Розважально-освітній серіал «Пошук Роботи» – це анімаційні фільми з конкретною покроковою інструкцією з пошуку роботи своєї мрії. Мета мультсеріалу – активізація безробітних у пошуку роботи. Проект ініційовано студією пояснюючого відео «Синяя Лошадь» за фінансової підтримки мережі магазинів і аптек “Watsons” та офіційного партнерства Державної служби зайнятості (Центрального апарату).

Анімаційний серіал «Пошук Роботи» в розважальній формі, готує здобувача до успішного проходження співбесіди, і як підсумок – отримання ідеальної роботи.

У 24-х серіях курсу, детально розбираються питання:

Як об’єктивно визначити і аргументувати роботодавцю, скільки грошей ви хочете за свою роботу

Навіщо потрібно коригувати резюме під кожну вакансію і взагалі, як правильно складати це резюме

Як працювати з вакансіями, яких немає у відкритому доступі

Як налаштуватися і не боятися співбесіди

Чому з різними роботодавцями потрібно працювати по-різному.

Зазначений серіал можна переглянути на сторінці Кіровоградського обласного центру зайнятості на YouTube:

Крім того, на зазначеній сторінці в YouTube можна переглянути презентації підприємств області, презентації підприємств, організації, установ області, навчальних закладів, відеорезюме шукачів роботи та інші відеосюжети.