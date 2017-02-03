Олександрійцям пропонують навчатися в Дніпрі за рахунок Фонду соціального страхування

У лютому місяці поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти безробітних громадян професіям, що є затребуваними на регіональному ринку праці.

Люди, які зацікавлені у здобуті нової професії, зможуть пройти підготовку за наступними спеціальностями: контролер-касир (з 06.02, термін навчання 4,5 міс.), продавець продовольчих товарів (з 08.02, термін навчання 4,5 міс.), молодша медична сестра з догляду за хворими (з 10.02, термін навчання 3,0 міс.), касир в банку (з 20.02, термін навчання 8,5 міс.),

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Більш детальну інформацію про можливість пройти відповідне навчання можна дізнатися в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості.