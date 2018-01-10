Олександрійцям пропонують поспілкуватися з очільником області

Завтра, 11 січня, із 11 до 12 год. мешканці Олександрії матимуть змогу поспілкуватися з головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергієм Кузьменком.

Про це повідомили у прес-службі Кіровоградської ОДА.

Зателефонувати можна на гарячу лінію за номером телефону 0 800 500 238 (дзвінки безкоштовні) та скапзв’язок – hotline_koda.

Дзвінки прийматимуть оператори контактного центру та переадресовуватимуть голові облдержадміністрації.