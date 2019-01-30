Олександрійцям пропонують роботу з перспективою кар’єрного росту

Робота з перспективою кар’єрного росту: в Олександрії безробітних запрошують на військову службу за контрактом.

Олександрійським міськрайонним центром зайнятості налагоджена системна робота та скоординовані дії з об’єднаного міського військовим комісаріатом щодо якісного укомплектування Збройних Сил України військовослужбовцями для проходження служби за контрактом і формування резерву української армії. Для шукачів роботи фахівцями проводяться інформаційні заходи із залученням представників військового комісаріату щодо інформування громадян про можливість служби у Збройних Силах України за контрактом.

Днями у міськрайонному центрі зайнятості відбувся черговий семінар з орієнтації на службу в Збройних Силах України для безробітних, які перебувають на обліку. Мета заходу – проінформувати зареєстрованих безробітних, які придатні до військової служби, про умови укомплектування ЗСУ військовослужбовцями для проходження служби за контрактом.

Розпочала захід начальник відділу активної підтримки безробітних Вікторія Фалєєва. Вона розповіла про стан місцевого ринку праці, ознайомила з послугами, які надає служба зайнятості щодо пошуку роботи незайнятому населенню. «На сьогодні служба в Збройних Силах України за контрактом може вирішити питання працевлаштування безробітних громадян; це робота з достойним рівнем оплати праці та перспективою кар’єрного росту», – зазначила В. Фалєєва.

Офіцер відділу комплектування Олександрійського об’єднаного міського військового комісаріату Михайло Дмітрієв (у минулому волонтер, учасник АТО) докладно розповів шукачам роботи про порядок відбору громадян України на військову службу за контрактом та до резерву Збройних Сил України, а також до навчальних частин та інших військових формувань на посади рядового, сержантського та офіцерського складу. Військовослужбовець ознайомив присутніх з основними вимогами до претендентів, а також пільгами і гарантіями для військовослужбовців, можливостями отримання військових спеціальностей у відповідних навчальних закладах та подальшого кар’єрного росту.

Учасники семінару були проінформовані про стан матеріального та пенсійного забезпечення, а також обговорили й інші питання щодо соціального захисту військовослужбовців.

Семінар проходив у формі активного діалогу, під час якого представник Олександрійського об’єднаного міського військового комісаріату доступно та аргументовано надавав відповіді на поставлені запитання.