Олександрійцям пропонують у вихідні дні відвідати туристичні місця

Свою пропозицію відвідати туристичні місця Олександрійського району «10 забутих шедеврів степу», запропонував Андрій Домаранський на своїй сторінці у Facebook.

До переліку туру потрапили сім доволі привабливих «шедеврів» Олександрійщини. Серед них: храм, в якому, мабуть, може поміститися усе сучасне населення села, в якому він уцілів (храм Святого Дмитра Солунського у с. Світлопіль). Єдина в області будівля лікарні у стилі модерн (с. Нова Прага). Єдина в області пожежна вежа з механічним годинником (каланча пожежної частини в Олександрії). Найбільший в Європі буровугільний кар’єр (Морозівський буровугільний розріз, сел.Пантаївка). Справжній палац (а точніше, залишки від нього) (Палац Вімбергау с. Ясинуватка). Мандрівникам також пропонують оглянути пам’ятник на честь маневрів російської армії і приїзду російського імператора, що відбувалися поблизу Нової Праги у 1888 році, та Будинок Піщевичав Олександрії.

Цікавими для відвідувачів можуть бути не тільки старовинний замок, кар’єр, але й «лікувальне озеро» в Оліївці, ставки з рибою (с. Щасливе, с. Долинка, с. Червона Кам’янка, с. Олександрівка, с.Попельнасте, с.Войнівка), ліс з грибами (с. Ізмайлівка, с. Пустельникове). До того ж, чудовим місцем для відпочинку є і село Попельнасте. Тут безліч ставків та незаймана мальовнича природа з реліктовими рослинами, 14 курганів, які були створені в різні часи різними народами, що проживали тут, протестантська церква, культурно-освітній центр з музеєм, водоспад, місця мешкання бобрів та ще багато цікавого.

Загалом, на території всього Олександрійського району налічується більше 10 пам’яток архітектури ХІХ століття загальнодержавного і місцевого значення, 72 пам’ятки історії та культури. А смт. Нова Прага включене до Списку історичних населених місць України.