Олександрійцям пропонують за 8,50 грн купувати квитки на найпопулярніший маршрут автобуса №5

Такі розрахунки тарифів на проїзд у міському транспорті, а також до с. Олександрійське, оприлюднила одна з місцевих газет сьогодні, 07 лютого.

На шпальтах видання “Вільне слово” було подано інформацію щодо розрахунків тарифів на проїзд у міському громадському транспорті, які надані місцевими автоперевізниками.

Так, за даною інформацією пропонується встановити наступні тарифи: проїзд найпопулярнішим в місті маршрутом № 5/1 олександрйцям обійдеться у 8 грн 51 коп. (у звичайному режимі руху без урахування субвенції та за фактичним пасажиропотоком). До с. Олександрійського на маршрут №81/4 пропонується встановити тариф в розмірі 11 грн 91 коп. На маршрут автобусу № 9 – 6 грн 90 коп. За 8 грн 87 коп пропонують олександрійцям рух маршрутом № 2/2.

Більш детальну інформацію щодо розрахунків тарифів на проїзд можна переглянути за посиланням ТУТ.