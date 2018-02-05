Олександрійцям розповіли про умови припинення реєстрації в службі зайнятості

Територіальний орган припиняє реєстрацію безробітного:

1) у разі початку зайнятості особи (крім участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, зайнятості працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів), а саме:

працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту);

укладення цивільно-правового договору щодо виконання робіт (надання послуг);

забезпечення роботою самостійно;

призначення виплати грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам;

призначення грошової допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього нагляду;

призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом, інвалідом I групи або особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку;

зайнятості іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України «Про зайнятість населення»;

поновлення безробітного на роботі за рішенням суду, що набрало законної сили;

вступу на навчання за денною формою, у тому числі з використанням ваучера;

призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

набрання законної сили вироком суду про засудження особи до позбавлення волі, обмеження волі, арешту (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням;

видачі клопотання про достроковий вихід на пенсію безробітного до управління Пенсійного фонду України;

досягнення особою встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» пенсійного віку або призначення пенсії за віком на пільгових умовах чи за вислугу років;

подання заяви про здійснення догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або закінчення періоду, визначеного у медичному висновку;

подання безробітним заяви по припинення реєстрації;

подання довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією з висновком про визнання особи нездатною до трудової діяльності;

встановлення факту подання особою недостовірних даних та документів, на підставі яких прийнято рішення про надання їй статусу безробітного, призначення виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг, що мав місце протягом періоду реєстрації;

встановлення факту виконання безробітним оплачуваної роботи (надання послуг), зайняття іншим видом діяльності згідно із статтею 4 Закону України «Про зайнятість населення»;

припинення професійного навчання за направленням територіального органу без поважних причин;

відмови від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням територіального органу, а для безробітного, який вперше шукає роботу та немає професії (спеціальності), – відмови від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації);

смерті безробітного або визнання його за рішенням суду померлим, безвісно відсутнім, недієздатним чи обмежено дієздатним;

подання безробітним заяви про бажання отримувати соціальні послуги та виплату матеріального забезпечення в іншому територіальному органі;

2) у разі невідвідування без поважних причин територіального органу протягом 30 робочих днів крім тих, що беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, проходять професійне навчання за направленням територіального органу, зайняті працею, пов’язаною з організацією підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів; у разі невідвідування без поважних причин територіального органу протягом 14 робочих днів – після припинення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру, закінчення праці, пов’язаної з організацією підготовки та проведенням виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів; після закінчення професійного навчання за направленням територіального органу; після закінчення строку дії медичної довідки по вагітності та пологах.

У разі припинення реєстрації особа може перебувати на обліку в центрі зайнятості та отримувати соціальні послуги з працевлаштування.