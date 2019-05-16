Олександрійцям, що хочуть працювати в таксі: про особливості добору водіїв

Відповідно до статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавці мають право проводити добір працівників безпосередньо або через державну службу зайнятості чи суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.

При користуванні послугами державної служби зайнятості інформація про попит на робочу силу (вакансії) подається до базового центру зайнятості (філії обласного центру зайнятості) відповідно до вимог Порядку подання форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» за формою звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)».

При доборі водіїв таксі та заповненні форми звітності № 3-ПН слід враховувати, що найменування професії має відповідати Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій»–«Водій автотранспортних засобів»(код 8322).

Основні завдання водія встановлюються роботодавцем, у тому числі з урахуванням норм, визначених випуском 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників(затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.02.2006 № 136)– в залежності від категорії транспортних засобів. Так, водій категорії «B» повинен виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу, забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу. Водій повинен знати порядок і умови перевезення пасажирів і багажу, характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху, порядок проведення технічного обслуговування.

Особливі вимоги щодо водіїв таксі визначені також Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001 (зі змінами).