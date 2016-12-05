З початком зими олександрійцям варто звернути увагу не лише на ситуацію на дорогах, а і на свої власні будинки.

Так, під час відносного потепління після снігопадів над тротуарами нависли довгі бурульки. Особливо небезпечними є ті льодові “створіння”, які знаходяться під дахами багатоповерхових будинків. Вони є важкодоступними та непомітними для перехожих. А якщо ж бурулька впаде з такої висоти, ризик для здоров’я може бути досить значним.

Кореспонденти Голосу Громади закликають містян бути обережними та звертати увагу не лише на ожеледицю, а і на не таку помітну, але серйозну небезпеку.