Олександрія – місто каштанів! А хтось замислювався чому? (ФОТО)

Каштан – дерево не таке звичайне, як здається на перший погляд.

Переважна більшість українців знають, що каштан – це дерево, яке можна побачити в міських парках, скверах, уздовж доріг, громадських місцях відпочинку.

У травні-червні на тлі каштанового листя гарно виглядають важкі грони білих з рожевим відтінком суцвіть. Цвіт каштану дуже гарний, а який дивовижний аромат…. Особливо вночі, коли навкруги тиша й місто спить, а повітря чисте-чисте. Ось тоді й можливо на повну насолодитись солодким шлейфом.

Так чудового прогулятися навесні містом з каштановими алеями…

Сьогодні каштан є візитівкою Олександрії. Під час озеленення міста постійно здійснюють каштанові насадження та доглядають за тими, що вже радують олександрійців. Висота дорослих дерев сягає подекуди вище 5-поверхових будинків.

Каштан – символізує турботу, мудрість, та є символом доблесті й перемоги. Мабуть, тому олександрійцям так до вподоби це дерево….