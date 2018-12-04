«Олександрія» на виїзді перемогла «Ворсклу»

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Вчора, 3 грудня, відбувся матч 17 туру Чемпіонату УПЛ в Полтаві на стадіоні «Ворскла»  імені Олексія Бутовського.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ФК «Олександрія»

Так, на 4 хвилині матчу перший та переможний гол для олександрійців  забив Кирило Ковалець.

До кінця матчу рахунок на табло не змінився і завершився перемогою ФК «Олександрія» над ФК «Ворскла».

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Наступний матч ФК «Олександрія» проведе вдома на КСК «Ніка»  проти ФК «Львів», 9 грудня о 17.00.

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