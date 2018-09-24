«Олександрія» на виїзді поступилася «Маріуполю»

В суботу, 22 вересня, «Олександрія», на виїзді, з мінімальним рахунком поступися ФК «Маріуполь».

Матч відбувся в Маріуполі на стадіоні імені Володимира Бойка. Господарі з перших хвилин відзначились голом в ворота Олександрійців. Так, на 8-й хвилині матчу Руслан Фомін забив гол, який і став єдиним в цьому поєдинку.

Через поразку «Олександрія» пропустила на другу сходинку турнірної таблиці чемпіонату «Динамо», від якого відстає лише на 1 очко. Найближчим переслідувачем ФК «Олександрія» є «Ворскла», у якої на 1 очко менше ніж в олександрійців.

Наступний матч команда з Олександрії проведе на виїзді проти «Олімпіка».