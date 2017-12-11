Олександрія не увійшла до п’ятірки населених пунктів з найбільшою кількістю вакцинованих осіб

Показник захворюваності на ГРВІ за повідомленням Кіровоградського обласного лабораторного центру на минулому тижні в Кіровоградщині не перевищує рівень епідемічного порогу (607,06), перебуваючи рівні мінус 29,1% до значення епідпорогу, епідемічна ситуація в області відносно спокійна.

Серед населених пунктів Кіровоградської області найбільше вакцинованих осіб в м. Кропивницькому – 1314, Кіровоградському районі – 787, м. Світловодську – 616, Бобринецькому – 410, Маловисківському – 339 та Новоукраїнському – 271. Олександрія ж до цього списку не увійшла.

На сьогоднішній день з початку епідсезону (з 02 жовтня 2017р.) проти грипу вакциновано 5256 осіб.