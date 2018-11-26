«Олександрія» перемогла «Динамо» та опинилася на другому місці в турнірній таблиці

Вчора, 25 листопада, в Олександрії на КСК «Ніка» відбувся матч 16 туру Чемпіонату УПЛ з футболу між підопічними Шарана та ФК «Динамо»(Київ).

Повідомляє Голос Громади.

Перший м’яч у ворота гостей на третій хвилині матчу забив Андрій Цуріков. Та вже на 33 хвилині першого тайму Вербич забив м’яч у нижній кут воріт олександрійців.

У другому таймі на 57-й хвилині капітан ФК «Олександрія» Андрій Запорожан, у штрафній зоні гостей, з пенальті забив фінальний гол та збільшив рахунок 2:1 на користь олександрійців.

Завдякі перемозі олександрійська футбольна команда обійшла динамівців у турнірній таблиці Чемпіонату України і посіла другу сходинку.