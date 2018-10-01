«Олександрія» перемогла на виїзді «Олімпік»

Підопічні Шарана в суботу, 29 вересня, на виїзді з рахунком 2:3 переграли ФК «Олімпік».

«Олександрія» поступаючись рахунком в ході матчу зуміла не лише зрівнювати рахунок, але і «вирвати» перемогу на останніх хвилинах матчу. Вирішальним став гол на 89 хвилині матчу забитий з пенальті, якому передував фол гравця «Олімпіка» в штрафній зоні, Грицуком.

«Олександрія» перемагає і далі закріплюється в трійці лідерів турнірної таблиці Чемпіонату України 2018/2019 рр.

Наразі, підопічні Шарана займають третю сходинку в турнірній таблиці, їх випереджають лише «Шахтар» та «Динамо», а найближчими переслідувачами є ФК «Ворскла» та «Зоря».

Наступний матч «Олександрія» проведе вдома на КСК «Ніка» проти львівських «Карпат».