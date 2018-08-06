«Олександрія» перемогла в Чернігові та опинилась на вершині турнірної таблиці

Вчора, 5 серпня, «Олександрія» на виїзді з рахунком 0:2 перемогла «Десну» з Чернігова та завдяки цьому опинилась на першому місці в турнірній таблиці УПЛ.

Матч проходив на стадіоні імені Юрія Гагаріна в місті Чернігів.

Перший м’яч у ворота господарів поля забив Євген Банада на 6-й хвилині матчу, далі збільшив перевагу, підопічних Шарана над суперниками, Валерій Бондаренко на 53 хвилині матчу.

Вигравши у цьому матчі «Олександрія» продовжує безпрограшну серію вже третій матч.

Наступник матч підопічні Шарана проведуть в неділю, 12 серпня, на КСК «Ніка» проти команди Арсенал-Київ.