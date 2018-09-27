«Олександрія» поступилась «Чорноморцю» та завершила виступи в Кубку України

Вчора 26 вересня в Одесі «Олександрія» поступилась господарям поля, команді «Чорноморець», пропустивши три гола у свої ворота та не забивши жодного.

До 43 хвилини матчу рахунок, як і гра команд, були рівними, але Семенов сфолив в штрафній зоні проти Савченко і «привіз» пенальті у ворота Олександрії, який успішно реалізував Чорний. Тож перший тайм підопічні Шарана завершили з мінімально перевагою суперників.

Але вже в кінці другого тайму «Чорноморець» забив у ворота Леванідова ще два м’ячі. А «Олександрія» через поразку залишає Кубок України з футболу 2018/2019 років.