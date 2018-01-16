Олександрія потрапила до переліку міст, котрі мають заборгованість із заробітної плати

Під час проведення наради з керівниками райдержадміністрацій, районних рад, міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад та представниками обласного, районних та міських військкоматів заступник голови–керівник апарату облдержадміністрації Світлана Лобанова наголосила на тому, що на сьогодні досить актуальним залишається питання погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах області. До списку “боржників” потрапила і Олександрія.

“Так, за словами Світлана Лобанової, на 1 грудня 2017 року сума боргу на економічно активних підприємствах склала 10,7 млн. грн. Своїм працівникам завинили роботодавці з Олександрії, Кропивницького, Світловодськ, а також Гайворонського, Добровеличківського, Долинського та Новоукраїнського районів. Тому перед керівниками територій поставлено завдання – забезпечити дієву роботу комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат”, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього у ході розгляду питання щодо середньомісячної зарплати по області, посадовиця звернула увагу, що наразі формується програма зайнятості населення Кіровоградської області на 2018-2020 роки, закликавши керівників районів, міст та ОТГ взяти активну участь в її розробці, а також забезпечити прийняття аналогічних місцевих програм.