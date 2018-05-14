«Олександрія» привезла з Києва «Кубок престижу»

12 травня відбувся матч 31-го туру чемпіонату з футболу Української Прем`єр-Ліги сезону 2017-2018 р.р. між командами ФК «Олександрія» та ПФК «Сталь» (м.Кам`янське). Гра проходила в Києві, на стадіоні «Оболонь-Арена».

Зустрічі між цими суперниками завжди проходили в цікавій та безкомпромісній боротьбі, не став винятком і даний матч, зазначають оглядачі інформаційно-аналітичного центру ФК «Олександрія». З перших хвилин обидві команди намагалися захопити ініціативу. Гострий момент виник біля воріт олександрійців, коли Мар’ян Мисик («Сталь») пройшов правим флангом і змістився в центр – після його удару м’яч пролетів вище воріт Владислава Леванідова.

«Олександрія» нанесла удар у відповідь, створивши на 20 хвилині два небезпечних моменти біля воріт «Сталі». Спочатку Сергій Чеботаєв майже з лінії штрафного майданчика влучив у ногу захисника, від якого м’яч відлетів прямо в руки Германа Пенькова, а за кілька секунд Євген Протасов після передачі Андрія Цурікова головою пробиває вище воріт.

Олександрійські футболісти продовжували тиснути суперника і створювати гольові моменти, а після перерви вони повністю заволоділи ініціативою, методично атакуючи ворота «Сталі».

На 75-й хвилині багатоходова комбінація наших гравців принесла їм успіх. Василь Грицук прекрасним пасом знайшов Андрія Бацулу, який з гострого кута невідворотним ударом відкриває рахунок – 1:0.

А вже за три хвилини Андрій Цуріков замикає націлену передачу Сергія Старенького з правого флангу і змінює рахунок на 2:0.

Маючи перевагу в два м’ячі, олександрійці продовжували атакувати. Лише на останніх хвилинах зустрічі сталеварам вдалося скоротити рахунок. Після подачі з флангу Владислав Леванідов порушив правила проти Ореста Кузика і арбітр матчу Анатолій Абдула призначив у ворота «Олександрії» пенальті, яке чітко реалізував Мар’ян Мисик. Рахунок 2:1 на користь «Олександрії» і став остаточним у цій зустрічі.

Перемога дозволила олександрійцям закріпитися на сьомому місці в турнірній таблиці чемпіонату та завоювати «Кубок престижу».