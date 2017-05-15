Олександрія та Олександрійський район отримають субвенцію з держбюджету

Кабінет Міністрів України схвалив проект розпорядження про деякі питання розподілу в 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, 11 травня – передає РБК-Україна.

Так, на капітальний ремонт будівлі музикальної школи по пл Соборній, 6 в Олександрії заплановано виділити 202,000 грн.

На будівництво блочно-модульної котельні для теплопостачання будівлі Олександрійської дитячої музичної школи за адресою м. Олександрія, площа Соборна, 6 з заміною обладнання для заміщення споживання природного газу буде виділено 301,000 грн.

На реконструкцію будівлі колишнього відділення урології МК ЛПЗ – Міська лікарня №1 в м. Олександрія під центр нефрології та діалізу по вул Семашка, 15 у Олександрії заплановано виділити кошти у сумі 2 378,000 грн.

Ще 195,000 грн. заплановано на папітальний ремонт приміщень Олександрійського міського музейного центра ім. Худякової А.Ф. по вул Перспективній, 14 (вул 50 років Жовтня,14) в м. Олександрія.

На Олександріщину загалом планується виділити 4 000,000 грн., з яких 2 900,000 грн – на реконструкцію Головківської ЗШ І-Ш ст по вул. Жовтневі, 40, с. Головківка та 1 100,000 грн. на капітальний ремонт будівлі Цукрозаводського НВК по вул. Жовтневій, 10, смт Приютівка Олександрійського району.

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