«Олександрія» тренується в Голландії

ФК “Олександрія” розпочав свій навчально – тренувальний збір у Нідерландах, повідомляє клубна прес-служба. Сьогодні о 14:00 команда відправилась з Борисполя до Амстердама.

О 18:00 за місцевим часом, команда дісталась до свого місця двотижневого перебування (приблизно 120 км від столиці Нідерладів). Незважаючи на нелегкий переїзд, підопічні В.Шарана вже о 19:00 провели вечірнє тренування, основою якого було розім’ятись та відновитись після дороги. Завтра на гравців очікує мед.огляд та два тренування.