«Олександрія» у домашньому дербі не поступилася «Зірці»

Вчора, 6 травня, в рамках 30-го туру Чемпіонату з футболу української Прем`єр-ліги на олександрійському стадіоні «Ніка» відбулася зустріч ФК «Олександрія» та ФК «Зірка» (м.Кропивницький). Це був четвертий матч-дербі земляків у нинішньому сезоні. В цілому гра вийшла досить видовищною, чим викликала неабиякий інтерес уболівальників, визнають аналітики ІАЦ ФК «Олександрія». Понад дві сотні прихильників червоно-жовтих прибули з Кропивницького.

Самій грі передувала чимала кількість заходів, які зазвичай подобаються уболівальникам. Ігротека з призами від клубного магазину для малюків, концерт військового оркестру Гвардійської авіаційної бази Національної гвардії України, спів у чаші стадіону фіналіста Голосу Країни №5 Влада Кашпуренка, який виконав кілька пісенних творів, а на старті самого матчу заспівав державний гімн України.

І футболісти, і тренери обох команд дуже добре знають один одного. Тому, зустріч почалася без розвідок і зайвих церемоній. Атаки безперервно йшли то на ворота Євгена Паста, то на ворота Юрія Паньківа. І слід віддати належне обом досвідченим кіперам, які зіграли надзвичайно вдало.

Перший небезпечний момент у матчі олександрійці створили на 7 хвилині. Але удар Олексія Довгого з-за меж штрафного майданчика парирував Євген Паст. Дебютні двадцять хвилин зустрічі м’яч у центрі поля не затримувався, але гостроти у діях суперників було обмаль.

На 37-й хвилині олександрійці матеріалізували свою майстерність у забитий м’яч, розігравши комбінацію із завершальним ударом Андрія Запорожана. Удар був настільки потужним, що досвідчений Євген Паст не в силах був йому протистояти. У першому таймі олександрійці контролювали ситуацію, більше володіли м’ячем, діяли спокійніше, впевненіше, і за великим рахунком – демонстрували більше майстерності.

Другий тайм умовно можна розділити на дві частини. Частина перша полягала у тому, що господарі, знаючи непоступливість підопічних Романа Монарьова у будь-яку ціну намагалися збільшити рахунок у матчі. Чого варті лише епізоди з Цуріковим, якого з один з найактивніших гравців матчу Василь Грицук вивів на побачення з Євгеном Пастом. Андрій занадто зблизився з суперником і не зміг його переграти. А на 65 хвилині Андрій Запорожан прецезійною передачею дає другий шанс Андрію Цурікову, але й тут Андрію не вдалося переграти Євгена Паста.

Якщо ж говорити про гравців «Зірки» то гості, розуміючи всю складність ситуації, вмикали суперзусилля. Іноді кропивниччани навіть достатньо хаотично намагалися загрожувати воротам Юрія Паньківа, бувало, що й порушеннями правил.

На 63 хвилині Дмитро Білоног з гострого кута небезпечно пробив по воротах «Олександрії» і міг зрівняти рахунок, але в останню мить господарів урятував Валерій Бондаренко, вибивши м’яч майже з лінії воріт.

Варто згадати й удар Олексія Чичикова, коли м’яч пролетів поруч зі стійкою воріт «Олександрії».

На четвертій доданій до основного часу хвилині матчу Юрій Паньків виручив команду, витягши м’яч з під поперечини після удару Івана Цюпи. То був останній шанс «Зірки» врятуватися від поразки. Ця перемога (1:0) гарантувала олександрійцям мсце в елітному ешелоні, зазначають футбольні аналітики ФК «Олександрія».