Олександрія в лідерах з кількості застряглих автомобілів на  дорогах за минулу добу (ФОТО)

Бійці управління ДСНС у Кіровоградській області протягом минулої доби продовжували надавати допомогу водіям на автошляхах області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Серед лідерів Кіровоградщини з кількості відбуксированих транспортних засобів за минулу добу є місто Олександрія – зафіксовано найбільше випадків потрапляння автівок на складні ділянки доріг. Друге місце дісталось місту Кропивницький.

Рятувальники відбуксирували 1 автомобіль швидкої медичної допомоги, 1 автобус, 4 легковики та 12 вантажівок.

