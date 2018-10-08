«Олександрія» вдома перемогла «Чорноморець» та зберегла третє місце

Першими рахунок в матчі відкрили гості забивши у ворота підопічних Шарана гол на 17 хвилині матчу зі стандарту.

Зрівняли рахунок гравці команди з Олександрії в кінці першого тайму, на 44 хвилині матчу. У ворота «Чорноморця» забив Кирило Ковалець, який в наступному таймі відзначився ще й результативною передачею.

В другому таймі «Олександрія» ще двічі забила, а гравці «Чорноморця» змогли відквитати лише один м’яч.

Наступний матч підопічні Шарана проведуть вдома, 21 жовтня, проти «Карпат».

Наразі «Олександрія» знаходиться на 3-му місці турнірної таблиці відстаючи від «Шахтаря» та «Динамо» і випереджаючи на 3 очка «Ворсклу».