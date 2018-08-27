«Олександрія» вдома перемогла «Ворсклу»

В суботу, 25 серпня, в Олександрії на КСК «Ніка» відбувся матч 6-го туру УПЛ з футболу між підопічними Шарана та ФК «Ворскла» з Полтави.

Олександрійці здобули перемогу завдяки двом забитим голам в першому таймі матчу. Так на 15-й хвилині матчу перший гол у ворота гостей забив Євген Банада, який вже через 2 хвилини подвоїв перевагу Олександрії забивши другий гол.

До кінця матчу рахунок на табло не змінився і завершився перемогою ФК «Олександрія» над ФК «Ворскла».

Завдяки перемозі, «Олександрія» знаходиться на вершині турнірної таблиці маючи в активі 5 перемог та одну поразку.

Наступний матч підопічні Шарана проведуть на виїзді у Львові, проти однойменної місцевої команди, 2 вересня.