«Олександрія» вдома поступилася «Львову»

Вчора, 9 грудня, «Олександрія» на КСК «Ніка» приймала ФК «Львів».

Обидва тайми матчу пройшли в напруженій боротьбі за перемогу, але з рахунком 1:2 підопічні Шарана поступилися гравцям ФК «Львів».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ФК «Олександрія».

Вже в першому таймі олександрійці пропустили 2 м’яча, який забив Володимир Адамюк.

Єдиний м’яч у ворота команди зі «Львова» на 84 хвилині забив Антон Шендрік.

До кінця матчу рахунок на табло не змінився і завершився перемогою ФК «Львів» над ФК «Олександрія» з рахунком 2:1.