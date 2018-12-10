«Олександрія» вдома поступилася «Львову»

Вчора, 9 грудня, «Олександрія» на КСК «Ніка» приймала ФК «Львів».
Обидва тайми матчу пройшли в напруженій боротьбі за перемогу, але з рахунком 1:2 підопічні Шарана поступилися гравцям ФК «Львів».
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ФК «Олександрія».
Вже в першому таймі олександрійці пропустили 2 м’яча, який забив Володимир Адамюк.
Єдиний м’яч у ворота команди зі «Львова» на 84 хвилині забив Антон Шендрік.
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До кінця матчу рахунок на табло не змінився і завершився перемогою ФК «Львів» над ФК «Олександрія» з рахунком 2:1.