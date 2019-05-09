Олександрія відзначила 74 річницю Перемоги (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сьогодні, 9 травня, в Олександрії пройшли міські заходи з урочистого відзначення державного свята – Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, повідомляє «Голос Громади».

Наймасовішим, за традицією, було народне зібрання на загальноміській урочистості, яка розпочалася ходою пам`яті від площі Соборної до центральної Братської могили воїнів-визволителів на вулиці ім. Діброви. Без перебільшення, цей велелюдний марш об`єднав собою всі покоління олександрійців – від найстарших сивочолих ветеранів і аж до найменших громадян міста, які чи не вперше у своєму житті взяли участь в урочистій ході, сидячи на плечах своїх батьків і дідусів з міцно стиснутими в кулачках квітами…

Загальноміський урочистий мітинг у своїх кращих традиціях розпочався на Братській могилі о 10-й годині під звуки оркестру. Ведучі заходу привітали зі святом Перемоги присутніх олександрійців, які на той час вже повністю заповнили простір перехрестя трьох вулиць перед священним місцем. З вітальною промовою виступив також міський голова Степан Цапюк. А ветеран війни Лідія Томіліна, яка брала участь у визволенні Олександрії від німецько-фашистських загарбників, нагадала присутнім, якою ціною дісталася нашому народу велика Перемога, якої самопожертви і героїзму потребувала вона і скільки мільйонів життів перекреслила страшна Друга світова… Лідія Марківна подякувала олександрійцям за те, що вони свято зберігають та вшановують пам`ять воїнів Радянської армії, які врятували світ від фашистської навали і побажала землякам миру і добра.

Тим часом мир і в наші дні є, на превеликий жаль, поняттям відносним і хитким. Про це сказав у своїй промові учасник АТО олександрієць Олександр Михайлик. Він нагадав присутнім, що навіть у цей час, коли ми разом з усім світом відзначаємо чергову річницю завоювання миру у Другій світовій війні, всього за якихось 500 кілометрів від Олександрії щоденно і щогодинно йде неоголошена агресором, але справжня війна, де продовжують гинути захисники держави України… Ветеран закликав олександрійців єднатися своїми думками і діями у відстоюванні нашої Батьківщини.

Продовжився захід літературно-музичною композицією на теми героїзму переможців, після чого була оголошена хвилина мовчання на вшанування пам`яті тих, хто залишився за страшною межею, яка зветься війною – і тією, що закінчилася 74 роки тому, і нинішньою…

Апогеєм урочистості було покладання квітів на Братській могилі. До підніжжя центрального пам`ятника меморіалу нескінченим потоком йшли і йшли офіційні особи, представники державних установ міста, члени різноманітних громадських організацій, а найбільше – звичайні олександрійці. І ця єдність без зайвих слів свідчила: пам`ять про героїзм того покоління, яке на плечах винесло всі тяготи війни і здобуло для нас свободу, завжди жива.

Ось що сказав «Голосу Громади» у своєму слові для жителів міста депутат Олександрійської міської ради від БПП «Солідарність» Віталій Заріцький, чия фракція у своєму повному складі взяла участь в урочистості і покладанні квітів воїнам-визволителям: «Дуже приємно бачити на мітингу таку кількість наших земляків-олександріців, які зберігають в душі цю священну пам`ять про загиблих героїв. І так само ми всі разом повинні не забувати про тих 37 ветеранів Другої світової війни, які живуть серед нас, наділяти їх увагою і теплом душі. Дуже хочеться побажати їм здоров`я і довголіття, щоб вони якомога довше втішали нас своєю присутністю і надихали прикладом на єдність усіх нас задля захисту і збереження української державності. Також я і мої колеги по депутатській фракції бажаємо всім олександрійцям миру, здоров`я, наснаги і щастя в родинах».

Фінальним акордом урочистості став «Козацький марш» у виконанні військового духового оркестру, під звуки якого вулицею Діброви, карбуючи крок, однією колоною пройшли олександрійські кадрові військовослужбовці разом з групою нинішніх героїв-добровольців – учасників АТО-ООС. Пам`ять про героїчне минуле суголосна зі звитягами сучасності…