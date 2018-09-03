«Олександрія» внічию зіграла у Львові

В неділю, 2 вересня, «Олександрія» в рамках УПЛ з футболу 2018/2019 провела виїзний матч у Львові проти однойменного місцевого клубу.

Команди завершили гру внічию з результатом 2:2. Хоча в першому таймі підопічні Шарана програвали з рахунком 0:2 – перший гол на 8-й хвилині забив Бруно, а на 21-й хвилині рахунок, на користь Львова, подвоїв Тейлор.

Але гравці ФК «Олександрія» вже в другому таймі почали відновлювати втрачене. Так, на 54-й хвилині матчу гол у ворота львів’ян забив Василь Грицук, а на 83-й Артем Сітало. Хороший шанс забити ще був на 86-й хвилині матчу у Грицука, але м’яч влучив в перекладину воріт.

Наступний матч в УПЛ підопічні Шарана проведуть вдома 15 вересня проти Шахтаря.