Про це повідомив під час апаратної наради сьогодні, 26 грудня 2016 року директор департаменту інфраструктури та промисловості Олександр Корнюша.

Так, енергетичний аудит – це вид діяльності, спрямований на зменшення споживання енергетичних ресурсів та, як наслідок, економію коштів суб’єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності їх використання.

Посадовець зазначив, що ще в липні 2016 року пройшов форум з питань енергозбереження та впровадження енергоефективних заходів, за результатами роботи якого головам районних державних адміністрацій було доручено, а міським головам рекомендовано провести енергоаудити на об’єктах соціальної сфери у 2016 році та запланувати такі на 2017 рік.

Корнюша звернув увагу на те, що протягом поточного року було замовлено 12 енергоаудитів, в тому числі і в м. Олександрія та Олександрійському районі.