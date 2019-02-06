До лікувальних та навчальних закладів Олександрії потрібні медпрацівники

Професія медичного працівника належить до однієї з найдавніших. Своєю щоденною працею кожен медпрацівник дбає про найдорожче – здоров’я та життя наших громадян. У кожного пацієнта представник лікарської професії вкладає свої знання, досвід, набутий роками, а також часточку своєї душі.

Сьогодні, медичні та освітні заклади області потребують 37 сестер медичних. За такими посадами: сестра медична, сестра медична операційна, сестра медична стаціонару, сестра медична з лікувальної фізкультури сестра, медична з косметичних процедур, сестра медична з масажу та сестра медична патронажна.

Своїм медичним працівникам роботодавці Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (4173 грн.) до 8000 гривень.

Серед районів, у яких потрібні ці фахівці – Олександрійський, Благовіщенський, Добровеличківський, Долинський, Знам’янський, Кіровоградський, Маловисківський, Новоукраїнський, Олександрівський та Світловодський.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.