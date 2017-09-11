«Олександрія» зазнала поразки у боротьбі з «Динамо»

Вчора, 10-го вересня, на НСК «Олімпійському» збірна Олександрії зустрілася у запеклому двобої з «Динамо».

Про це повідомляється на сайті ФК «Олександрія».

Не дивлячись на те, що було багато напружених моментів, закінчився перший тайм з нулями на табло, за мінімальної ігрової переваги «Динамо» .

Другий тайм розпочався активно, і вже на 52-й хвилині Хачеріді відкрив рахунок в цьому матчі. На 66-й хвилині запеклого двобою гол у ворота олександрійців забив Мбокані, подвоївши перевагу «Динамо». На 68-й Віктор Циганков забиває третій гол на користь господарів.

На жаль, фінальний свисток арбітра зустрічі Олександра Дердо зафіксував рахунок 3:0 на користь «Динамо».